Бюджет Подмосковья получил 725 млн рублей за смену ВРИ

С начала 2026 года 1433 собственника в Московской области изменили вид разрешенного использования земельных участков, перечислив в бюджет более 725 млн рублей. Всего за пять месяцев принято 2413 положительных решений о расчете платы на сумму 14,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области собственники продолжают менять вид разрешенного использования земельных участков. Плата взимается только в том случае, если владелец планирует строительство жилого дома.

«Для изменения назначения участка необходимо обратиться в Министерство имущественных отношений Московской области через портал государственных услуг. В рамках услуги проводится расчет платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, которая подлежит внесению до осуществления государственного кадастрового учета. Эта информация помогает собственнику принять взвешенное решение о целесообразности смены назначения земли», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Процедура полностью автоматизирована. Заявитель заполняет электронное заявление с указанием кадастрового номера и желаемого вида использования. В течение 12 рабочих дней он получает предварительный расчет суммы и реквизиты для оплаты, после чего может обратиться в Росреестр для регистрации изменений.

В системе также работает умный сервис: после ввода кадастрового номера он автоматически заполняет основные данные, проверяет соответствие текущего использования классификатору и подсказывает, возможно ли бесплатное изменение ВРИ. Это позволяет снизить риск ошибок и ускорить оформление документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.