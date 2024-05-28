Бизнесу Подмосковья разъяснили стандарт по обеспечению рабочих временным жильем

Главгосстройнадзор Московской области разъяснил бизнесу Подмосковья стандарт обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области. Документ уже размещен на сайте ведомства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

26 февраля данный стандарт был утвержден постановлением правительства Московской области. Однако документ вызывал много вопросов у регионального бизнеса, как правильно его применять на практике. Главгосстройнадзор Подмосковья подготовил подробные объяснения, которые помогут предпринимателям в реализации строительных проектов.

Для рабочих по новому стандарту должны быть построены общежития. Стандарт разработали совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом. Он предназначен для складов и оптово-распределительных центров площадью более 30 тыс. кв. метров.

В строительный план земельного участка под склад должен быть включен проект общежития для рабочих. В ином случае застройщику не будет выдано разрешение на строительство.

Застройщикам, склады которых находятся в процессе возведения, также рекомендуется построить общежития для строителей. Необходимую помощь в получении земли под общежитие на прилегающих к действующему складу территориях окажет центр содействия строительству региона (ЦСС).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.