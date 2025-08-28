Бизнесменов приглашают поучаствовать в опросе «О состоянии бизнеса в Подмосковье»

С 26 августа до 26 сентября 2025 года комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос «О состоянии бизнеса в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе опроса можно оставить мнение о факторах, препятствующих ведению предпринимательской деятельности, о потребностях бизнеса и перспективах развития. Также респондентам предоставляется возможность направить свои дополнительные предложения по улучшению условий ведения бизнеса (вопрос 21).

Результаты опроса будут направлены в органы власти и местного самоуправления для дальнейшей работы по совершенствованию деятельности органов власти по снижению административных барьеров.

Участники могут рассчитывать на полную конфиденциальность своих персональных данных, результаты исследования будут представлены в обобщенном виде.

Для прохождения опроса можно пройти по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/polls/266 или использовать QR-код.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.