Бизнес в III квартале 2024 года приобрел у Москвы 56 тыс кв м недвижимости

В период с июля по сентябрь текущего года предприниматели купили у Москвы свыше 56 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что у представителей бизнеса растет спрос на недвижимость, что свидетельствует о большой деловой активности в мегаполисе.

«С июля по сентябрь 2024 года предприниматели приобрели по итогам торгов, а также выкупили по преимущественному праву 362 объекта общей площадью почти 56,6 тыс. кв. м. По количеству зданий и помещений, а также по их площади это на 7–10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сказал Гаман.

Повышенный интерес бизнесмены традиционно проявляют к недвижимости в центре Москвы. В течение 3 месяцев они приобрели в ЦАО 1 здание и 90 помещений суммарной площадью около 11,3 тыс. кв. м. На юго-западе города предприниматели купили свыше 50 объектов суммарной площадью более 9 тыс. кв. м, а на западе — 46 площадью свыше 9,1 тыс. кв. м.

По преимущественному праву арендаторы выкупили более 40% оформленных в собственность бизнесом объектов — 1 здание и 147 помещений суммарной площадью более 18,4 тыс. кв. м.

«Привлекательность предложений и возможность заключения сделок напрямую с городом способствуют росту популярности торгов по продаже коммерческих помещений: в третьем квартале этого года конкуренция составила свыше восьми участников на лот», — подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.