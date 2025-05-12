Бизнес-центр Rublevo Business Park объявил о старте продаж башни В

В Rublevo Business Park, современном бизнес-центре класса А, стартовали продажи башни В по специальным стартовым ценам, передает пресс-служба застройщика.

Фото - © Tower B

В настоящее время ведутся закрытые продажи в офисе продаж застройщика. Уникальное предложение включает два формата приобретения: к продаже доступны как этажи целиком, так и отдельные офисные помещения от 100 метров. Такая конфигурация специально разработана для удовлетворения потребностей компаний среднего и крупного бизнеса, уделяющих особое внимание качеству рабочих площадей, их удобству и престижному расположению. Ключевым отличием лотов башни В стали более крупные и эргономичные офисные пространства с завораживающими видами.

Бизнес-центр расположен в престижном районе Мякинино на пересечении МКАД и Новорижского шоссе, всего в 500 метрах от строящейся станции метро «Липовая роща». Идеальная транспортная доступность обеспечивается близостью к ключевым магистралям: МКАД, Новорижскому шоссе и Проспекту Маршала Жукова, что позволяет быстро добраться до любой точки столичного региона. Окружение включает важные деловые объекты, гостиничную инфраструктуру и живописный парк «Липовая роща», создающий благоприятную среду для работы и отдыха.

Архитектурный ансамбль Rublevo Business Park, сочетающий классические решения с элементами деконструктивизма, стал заметной доминантой района. Башня В высотой в 12 этажей и общей площадью в 33 тысячи квадратных метров предлагает увеличенные площади при сохранении единого стиля и функциональности всего комплекса.Эксклюзивные частные террасы, доступные только резидентам, создают дополнительные возможности для отдыха сотрудников.

Фото - © Tower B Фото - © Tower B

Rublevo Business Park, недавно признанный победителем премии MoveRealty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций», реализует в своём объекте концепцию work-life balance. Помимо современных офисных помещений, здесь предусмотрены разнообразные зоны для отдыха и деловых встреч. Инфраструктура включает торговую галерею площадью 5 500 квадратных метров с ресторанами и сервисными услугами. Удобный трехуровневый подземный паркинг с прямым доступом в лобби дополняет инфраструктурное предложение комплекса.

Помещения башни предлагаются к покупке с оформлением по ДДУ через эскроу-счета и с возможностью возврата НДС. Финансирование проекта осуществляется Сбербанком, что гарантирует безопасность сделки. В рамках старта продаж действуют специальные условия, включая рассрочку для корпоративных клиентов и физических лиц. Сдача объекта запланирована на IV квартал 2025 года.

Для получения подробной информации о приобретении башни В можно обратиться в офис продаж Rublevo Business Park. Также можно оставить заявку на сайте: https://rb-park.ru/

Rublevo Business Park — инвестиционно привлекательный проект, задающий новые стандарты качества офисных пространств.

Фото - © Tower B