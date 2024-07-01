Бизнес-центр появится на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» в Москве

Благодаря возведению делового комплекса в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в районе Щукино СЗАО появится свыше 600 рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Восьмиэтажный бизнес-центр появится на ул. Берзарина благодаря сразу двум городским программам — создания мест приложения труда и комплексного развития территорий.

«В прошлом году столица заключила с инвестором соглашение, по условиям которого девелопер в обмен на льготу при переоформлении земельного участка под возведение жилых домов построит на территории бывшей промзоны „Октябрьское поле“ бизнес-центр. Реализация проекта позволит обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома», — уточнил Овчинский.

На данный момент в здании бизнес-центра завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных систем и коммуникаций.

«Бывшая промзона „Октябрьское поле“ стала первой территорией, о комплексном развитии которой в 2020 году в столице был заключен договор с инвестором. Реорганизацию участка общей площадью 5,9 га проводит компания „РГ-Девелопмент“. Всего инвестор возведет свыше 180 тыс. кв. м недвижимости — современное жилье, объекты образования и медицины, а также бизнес-центр», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова подчеркнула, что компания занимается реорганизацией бывшей промзоны «Октябрьское поле» уже довольно давно.

«Однако именно подписанный с правительством Москвы договор дал возможность развивать эту территорию комплексно и создавать здесь, в районе Щукино, полностью сбалансированный квартал, в котором есть все необходимое для комфортной жизни», — сказала Татьяна Тихонова.

С 2020 года по программе стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 млн кв. м недвижимости. Объем привлеченных инвестиций превысит 1,5 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.