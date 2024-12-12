Бизнес Подмосковья согласовал более 2 тыс фасадных схем онлайн в 2024 году

В Московской области для размещения двух и более рекламных или информационных конструкций на фасаде здания требуется согласовать фасадную схему с органами местного самоуправления. С начала года работы онлайн-сервиса выдано порядка 2 тыс. положительных решений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Собственники зданий и обслуживающие организации общественно-деловых, торговых, выставочных, спортивных и развлекательных центров Подмосковья могут согласовать фасадную схему размещения рекламных и информационных конструкций онлайн на репортале. Это занимает до 15 рабочих дней.

Цель разработки фасадной схемы — создать целостный и гармоничный облик здания и окружающей территории, обеспечивая соответствие информационных и рекламных конструкций по габаритам и местам размещения.

«Информационно-рекламные конструкции являются действенным инструментом для бизнеса, т. к. помогают организациям заявить о себе и привлечь клиентов. Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму на регпортале и приложить проект фасадной схемы, соответствующий установленным требованиям. Готовый результат будет направлен в личный кабинет пользователя», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Информационно-рекламные вывески должны гармонировать с архитектурой и колористикой здания, не выходить за границы фасада, а также отвечать нормам безопасности по креплению и высоте. Запрещено размещать рекламу в оконных и дверных проемах, на балконах и лоджиях, воротах, оградах, над арками и возле табличек с адресом.

Согласно законодательству, информационные и рекламные конструкции имеют отличия. Информационная конструкция указывает название организации, режим работы, находится у входа, и ее наличие обязательно для предприятия. Рекламная конструкция привлекает внимание потребителя к товарам и услугам.

Требования к схемам информационного и рекламно-информационного оформления.

Архитектурно-художественный регламент.

Образцы схемы информационного и рекламно-информационного оформления: образец 1, образец 2.

При наличии согласованной фасадной схемы предприниматели могут обращаться за онлайн-услугами через регпортал:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», – отметил Воробьев.