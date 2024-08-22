Бизнес Подмосковья получил 234 объекта по программе «Недвижимость за 1 рубль»

С момента запуска подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» предпринимателям передано почти 240 объектов. Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса, получив здание или помещение в аренду по льготной ставке. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества Подмосковья.

«Программа «Недвижимость за 1 рубль» работает в Подмосковье с 1 июня 2023 года. Она направлена на предоставление субъектам МСП объектов недвижимости для ведения предпринимательской деятельности. За этот период мы передали бизнесу в льготную аренду 234 объекта недвижимости по льготной ставке. Получателями объектов стал 161 предприниматель — то, что некоторые бизнесмены берут в аренду ни один объект, свидетельствует об эффективности программы. Заявленный объем инвестиций в проекты компаний превышает 1,1 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест — 990», — рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости — здания и помещения, находящиеся в муниципальной собственности и требующие проведения ремонтных работ. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание — на 15 лет. Обязательным условием льготной аренды является проведение ремонта или реконструкции полученного объекта. Если износ объекта более 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 кв. м. в год, а если менее 80% — ставка аренды равна ставке налога на имущество.

«За год с лишним объекты недвижимости предоставлены предпринимателям на территории 37 городских округов. Выкуп объекта можно произвести после проведения ремонтных работ через 1,5 года или работ по восстановлению (реконструкции) в срок, не превышающий 3 года с даты заключения договора аренды. После чего арендатору необходимо подготовить новый отчёт об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества, разница в выкупной стоимости будет учитываться. Стоимость проведенных работ также будет засчитываться в счет оплаты приобретаемой недвижимости», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На полученных объектах предприниматели планируют вести деятельность в самых разных сферах, от торговли и предоставления услуг до размещения производственных мощностей. На отдельных объектах предпринимательская деятельность уже ведется. Например, на одном из таких объектов в Люберцах, планируется организовать рекреационный бизнес. В Солнечногорском г. о. после ремонта объекта, полученного в аренду, предприниматель планирует запустить торговлю хлебобулочными изделиями.

Подобрать помещение или здание в рамках данной программы поддержки можно на инвестиционной карте Московской области, воспользовавшись фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же онлайн можно подать заявку на получение выбранного объекта. Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней. Поддержка субъектам МСП в Московской области предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.