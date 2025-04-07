Бизнес Подмосковья может согласовать схемы для размещения вывесок и рекламы онлайн

При размещении двух и более рекламных или информационных конструкций на здании требуется согласование фасадной схемы с органами местного самоуправления. Схема может быть разработана после государственного кадастрового учета объекта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Схема разрабатывается с целью формирования целостного визуального восприятия и увязки по габаритам и местам размещения отдельных средств размещения рекламы и информации, что обеспечивает благоприятный облик фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.

В Подмосковье собственники и предприниматели общественно-деловых, торговых, выставочных, спортивных и развлекательных центров могут согласовать схему размещения рекламных и информационных конструкций здания онлайн на региональном портале - https://uslugi.mosreg.ru/services/22547, это занимает до 15 рабочих дней. Для этого необходимо заполнить электронную форму и приложить проект схемы, подготовленный в соответствии с установленными требованиями. Результат оказания услуги будет направлен в личный кабинет заявителя.

«Для подмосковных предпринимателей услуга по согласованию схем доступна онлайн, с начала года за услугой обратились более 800 раз, 65% заявлений было рассмотрено положительно. Мы работаем над снижением отказов и еженедельно проводим онлайн-вебинары для заявителей. Это не просто консультации, а возможность избежать ошибок и сэкономить время. Мы видим, что большинство отказов связаны с техническими неточностями. Важно, что у граждан есть возможность заранее задать вопросы экспертам, разобрать сложные случаи в режиме реального времени и подать заявку правильно и избежать получения отказа», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Информационная или рекламная конструкция должна соответствовать архитектурному стилю здания, гармонировать с цветом фасада, не должна выходить за его границы, отвечать нормам безопасности по креплению и соответствовать требованиям Архитектурно-художественного регламента. Не разрешается размещение конструкции в оконных и дверных проемах, балконах, лоджиях, воротах, оградах, над арками, рядом с информационными табличками с номерами домов и названиями улиц.

Согласно законодательству, информационная и рекламная конструкции имеют отличия. Информационная конструкция доносит до потребителя информацию о названии организации, часах работы, ее наличие обязательно для бизнеса. Рекламная конструкция, в свою очередь, призывает потребителя выбрать конкретную услугу или товар.

С требованиями к схемам информационного и рекламно-информационного оформления можно ознакомиться по ссылке: https://mosoblarh.mosreg.ru/download/document/15509716, с Архитектурно-художественным регламентом по ссылке: https://mosoblarh.mosreg.ru/download/document/15509713, образец схемы информационного и рекламно-информационного оформления доступен по ссылкам: https://mosoblarh.mosreg.ru/download/document/15509715, https://mosoblarh.mosreg.ru/download/document/16062354.

При наличии согласованной схемы предприниматели могут обращаться за онлайн-услугами через региональный портал:

согласование информационных конструкций: https://uslugi.mosreg.ru/services/18878 . Срок оказания услуги — до 10 рабочих дней, бесплатно.

согласование рекламных конструкций: https://uslugi.mosreg.ru/services/6915 . Срок оказания услуги — до 24 рабочих дней, госпошлина — 5000 руб.

Анонсы вебинаров по вопросам получения государственных и муниципальных услуг

в градостроительной сфере доступны на официальном сайте Мособлархитектуры https://mosoblarh.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.