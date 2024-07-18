Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог урегулировать земельно-имущественный вопрос

Каждая пятая жалоба, поступившая к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области в текущем году, связана с нарушениями в сфере земельно-имущественных отношений. Большинство спорных вопросов возникает с органами местного самоуправления Московской области. Так произошло и с бизнесменом из Дубны, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В мае к Уполномоченному обратился руководитель предприятия с жалобой на отказ городской администрации в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов.

Договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» был заключен заявителем по результатам аукциона в 2020 году. Предприниматель на основании разрешения на строительство на данном участке возвел здание, предназначенное для ремонта и обслуживания автомобилей, введенное в эксплуатацию и поставленное на кадастровый учет в 2024 году. После бизнесмен обратился в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов.

Муниципальные власти, рассмотрев заявление ответили отказом, который был мотивирован несоответствием назначения здания виду разрешенного использования земельного участка. Также, администрация сослалась на отрицательное заключение Министерства имущественных отношений Московской области.

В ответ на запрос заявителя Министерство разъяснило, что ввиду изменения с 5 апреля 2021 года классификатора видов разрешенного использования земельных участков, в настоящее время код вида разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» подразумевает размещение служебных гаражей, а не зданий по ремонту и обслуживанию автомобилей.

«Проанализировав представленные заявителем документы, стало очевидно, что указанная позиция не основана на законодательстве Российской Федерации по ряду оснований, — прокомментировал Владимир Головнев. — Во-первых, в силу положений статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации исключительное право на приобретение земельного участка имеет собственник здания или сооружения, расположенного на нем».

«Во-вторых, — продолжил бизнес-омбудсмен, — договор аренды был заключен заявителем по результатам торгов и не содержит указаний на какой-либо код вида разрешенного использования земельного участка. Согласно пункту 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора, заключенного по результатам торгов в случаях, когда его заключение в соответствии с законом допускается только путем проведения торгов, не могут быть изменены, за исключением случаев, которые не имели места в рассматриваемых обстоятельствах».

Уполномоченный принял решение о необходимости проведения заседания рабочей группы Экспертного совета и урегулировании вопроса в досудебном порядке. К участию были привлечены, помимо заявителя, представители администрации, Министерства и прокуратуры Московской области.

По результатам рассмотрения обстоятельств, послуживших поводом для обращения заявителя, участники заседания пришли к выводу о том, что при формировании аукционной документации администрацией была допущена ошибка в описании вида разрешенного использования земельного участка, которая, в свою очередь, привела к неверной оценке его кадастровой стоимости, а также к ошибочному мнению о несоответствии фактического использования разрешенному.

По итогам было принято решение поручить администрации подготовить договор купли-продажи земельного участка, одним из условий которого будет являться обязательство заявителя об изменении вида разрешенного использования после государственной регистрации права собственности.

В настоящее время договор купли-продажи земельного участка находится в стадии заключения и оплаты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.