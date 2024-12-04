Бизнес может приобрести 14 коммерческих помещений на севере столицы

Москва выставил на торги на продажу 14 нежилых помещений свободного назначения в районе Западное Дегунино на севере города, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объектов варьируется от 62,4 до 226,2 кв. м.

«Возможность приобретения коммерческой недвижимости напрямую у города востребована как у опытных предпринимателей, так и у тех, кто только решил открыть свое дело. Свободное назначение объектов позволяет оборудовать их для любого бизнеса. Сейчас на севере Москвы доступны 14 таких помещений в районе Западное Дегунино», — сказал Пуртов.

Он добавил, что стоимость объектов будет определена по итогам аукционов. Их проведут с 29 января по 26 февраля 2025 год.

По словам главы ведомства, все помещения имеют отдельный вход и подключены к основным коммуникациям — электричеству, канализации и водоснабжению.

Заявочные кампании завершатся с 20 января по 18 февраля. Участвовать могут как физические, так и юридические лица. Для этого понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.