Бизнес может приобрести 12 помещений в столичном районе Солнцево

Столица выставила на аукционы 12 коммерческих помещений в районе Солнцево, сообщил руководитель московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все помещения находятся в жилом доме на улице Родниковой. Они расположены на первом этаже и имеют отдельный вход с улицы. Также все они подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

«Москва активно реализует нежилые помещения в новых домах, построенных в рамках программы реновации. Одно из таких зданий более чем на тысячу квартир было возведено в 2023 году по адресу: Родниковая улица, дом 5А. Здесь можно приобрести 12 помещений свободного назначения, которые подойдут для открытия или расширения любых видов бизнеса. Их площадь варьируется от 62 до 192,6 кв. м», — уточнил Пуртов.

Он добавил, что прием заявок на участие в торгах завершится 23 сентября и 6 октября.

Торги пройдут 2 и 15 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.