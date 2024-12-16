Белоусов поручил ликвидировать все долгострои в Минобороны к 2030 году

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил ликвидировать все долгострои в Минобороны РФ к 2030 году. Это одна из ключевых целей в работе строительного комплекса, сообщает ТАСС .

По словам министра, за 5 лет необходимо ликвидировать весь долгострой, который накоплен на сегодняшний день. Он также добавил, что следует обеспечить ритмичный ввод приоритетных объектов.

Белоусов добавил, что в этих целях сначала надо добиться приоритизации объектов, которые сейчас возводятся. В первую очередь речь идет об объектах для обустройства мест дислокации воинских частей, объектов для размещения вооружений и военной техники.

Также в приоритетным относится жилье для военных, госпитали и реабилитационные центры.

Ранее стало известно, что в армии России появятся войска беспилотных систем в 2025 году. Белоусов также отметил, что нужно сформировать научно-технические центры по пресечению угроз в космосе.