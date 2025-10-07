Бастрыкин заинтересовался выселением семьи из купленной квартиры в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал доложить о выселении семьи из квартиры в Москве через шесть лет после ее покупки, поскольку один из прошлых владельцев купил ее незаконно. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Добросовестные покупатели — семья с несовершеннолетним ребенком — приобрели квартиру в 2019 году. Они погасили ипотеку в январе 2025 года. Затем обратились в соответствующий орган для оформления права собственности.

Однако, вместо этого, на них подали иск об аннулировании договора купли-продажи, а также выселении из жилого помещения. В суде стало известно, что квартиру один из прошлых собственников, предположительно, приобрел по поддельным документам. Было принято решение выселить родителей и несовершеннолетнего из квартиры.

Сотрудники Следкома начали проверку по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ее результатах.

