Бассейн продолжают строить в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки»

сегодня в 15:56

В центре реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское продолжается строительство бассейна. Сейчас рабочие ведут монолитные работы на уровне первого этажа здания, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

Строительство бассейна ведется при поддержке губернатора и правительства Московской области.

«На объекте трудятся 28 человек, задействовано 2 единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

На земельном участке общей площадью 2,7 га будет возведено здание бассейна общей площадью более 1 тыс. кв. метров.

В составе блока бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проектом предусмотрен теплый переход с первого этажа основного здания (лечебный корпус) к блоку бассейна.

Завершить все работы планируется до конца декабря 2024 года

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007 году на базе детского пионерского лагеря, а с февраля прошлого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.