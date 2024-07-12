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Бассейн построят в поселке Монино Щелкова в 2026 году

В 2026 году в поселке Монино округа Щелково появится бассейн, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству плавательного бассейна в поселке Монино городского округа Щелково Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство плавательного бассейна по адресу: городской округ Щелково, п. Монино».

Площадь застройки — 1 924,4 кв. метров, общая площадь здания — 2 432,4 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

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