«Башню Саурона» в Нью-Йорке решили выставить на аукцион

Как пишет Financial Times, местные жители прозвали небоскреб «башней Саурона», что является отсылкой к темной башне из фэнтези-трилогии «Властелин колец». Такое прозвище он получил из-за черного рифленого стального каркаса.

Решение об аукционе приняли после того, как кредитор Silverstein Capital Partners инициировал взыскание долгов против девелопера Майкла Штерна JDS Development Group из-за невыполнения взятых обязательств по мезонинному кредиту в 235 млн долларов.

Журналисты издания считают, что финансовые проблемы девелопера связаны с резким ростом процентных ставок, начавшимся с 2022 года. В результате этого проекты в сфере недвижимости оказались обремененными долгами, причем их нельзя рефинансировать. Больше всего от указанной причины пострадал офисный сектор, но и для инвесторов, работающих с недвижимостью, кредиты стали или слишком дорогими, или недоступными.

Кроме того, проблемы с башней связаны с отставанием от графика строительства, выходом из бюджета и вероятно чрезмерным использованием займов. Небоскреб в Нью-Йорке планировали возвести еще в 2022 году.