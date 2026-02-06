Багреева: в 2025 году Москва провела свыше 50 аукционов по реализации зданий

В прошлом году в столице прошло 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что суммарная площадь объектов составила свыше 56 тыс. кв. м.

«Для запуска или расширения крупных коммерческих проектов инвесторы приобретают и арендуют на городских торгах отдельно стоящие здания, которые подходят для размещения современных производств, офисных пространств, торговых центров, частных клиник. В 2025 году столица провела 54 аукциона: 46 торгов прошло по продаже имущества, а восемь — на право заключения договора аренды. Общая площадь реализованных в прошлом году зданий превысила 56 тысяч квадратных метров. Наибольшей популярностью у бизнеса пользовались двух- и одноэтажные объекты. Более 40 процентов лотов было реализовано в Центральном административном округе. В торгах участвовали в среднем четыре предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов», — уточнила Багреева.

Торги по продаже и аренде городского имущества проходят на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

«Среди лотов, реализованных в 2025 году, — объекты культурного наследия, крупные производственные и спортивные комплексы, а также здания, имеющие образовательное и гостиничное назначение. В тройке наибольших по площади — комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка „СТМП-Зеленоград“ и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке», — считает руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Узнать больше информации об экономике Москвы можно в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.Багреева: в 2025 году Москва провела свыше 50 аукционов по реализации зданий

В прошлом году в столице прошло 54 городских аукциона по реализации нежилых зданий, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что суммарная площадь объектов составила свыше 56 тыс. кв. м.

«Для запуска или расширения крупных коммерческих проектов инвесторы приобретают и арендуют на городских торгах отдельно стоящие здания, которые подходят для размещения современных производств, офисных пространств, торговых центров, частных клиник. В 2025 году столица провела 54 аукциона: 46 торгов прошло по продаже имущества, а восемь — на право заключения договора аренды. Общая площадь реализованных в прошлом году зданий превысила 56 тысяч квадратных метров. Наибольшей популярностью у бизнеса пользовались двух- и одноэтажные объекты. Более 40 процентов лотов было реализовано в Центральном административном округе. В торгах участвовали в среднем четыре предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов», — уточнила Багреева.

Торги по продаже и аренде городского имущества проходят на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

«Среди лотов, реализованных в 2025 году, — объекты культурного наследия, крупные производственные и спортивные комплексы, а также здания, имеющие образовательное и гостиничное назначение. В тройке наибольших по площади — комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка „СТМП-Зеленоград“ и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке», — считает руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Узнать больше информации об экономике Москвы можно в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.