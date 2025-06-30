Багреева: столица реализовала на торгах более 600 земельных участков за 5 лет

За пять лет участники городских торгов приобрели и арендовали свыше 600 земельных участков площадью более 143 га в столице, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Самым крупным лотом, реализованным на торгах за пять лет, стал участок в аренду площадью 5,2 га. Он предназначен для строительства ФОКа в районе Косино-Ухтомский. Самым маленьким — земельное владение в 252 кв. м для возведения торгово-бытового объекта в районе Троицк, его победитель также получил в аренду.

«На городских торгах можно приобрести или получить в аренду участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для бизнеса: под возведение спортивных, культурно-досуговых, гаражных, промышленных объектов, в том числе в рамках масштабных инвестиционных проектов. С мая 2020-го по май 2025 года город реализовал 611 земельных участков общей площадью более 143 га. Участниками таких торгов стали 5,2 тыс. человек. Свыше 70% всех объектов — 434 — расположено в Троицком и Новомосковском административных округах. В тройку лидеров также вошли Восточный и Западный округа», — добавила Мария Багреева.

Помимо этого, руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал более подробно о том, как можно приобрести земельный участок.

«Приобрести земельный участок на торгах можно не выходя из дома. Для этого достаточно иметь регистрацию на электронной торговой площадке и усиленную квалифицированную электронную подпись. В среднем на один лот претендуют девять человек, однако за некоторые объекты конкурируют десятки участников. Например, в ходе торгов за право приобретения участка для частного строительства в районе Солнцево боролся 81 участник», — уточнил Пуртов.

В столице выставляют на торги разное имущество, а инвестпортал является витриной предлагаемых объектов. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Цифровая экономика».