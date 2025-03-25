Багреева: столица обновила перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

В Москве из перечня торгово-офисных объектов, которые облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости, убрали 164 объекта — соответствующее решение утвердили на заседании президиума правительства столицы. Владельцы исключенных объектов будут платить налог за 2025 год исходя из среднегодовой стоимости, сообщила заммэра города, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Параллельно в перечень на 2025 год добавили 6 новых объектов недвижимости. Они соответствовали установленным критериям до 1 января 2025 года, но данные о них поступили уже после первоначального формирования списка.

«Правительство Москвы регулярно актуализирует перечень, исходя из изменений в характеристиках объектов в Едином госреестре недвижимости или в результате проверок, проведенных по запросам собственников», — отметила Мария Багреева.

Переход на налогообложение торгово-офисной недвижимости по кадастровой стоимости, которая отражает рыночную цену объектов и создает равные налоговые условия, стартовал в Москве в 2014 году. Ежегодно правительство Москвы утверждает актуальный перечень таких объектов, который затем корректируется три раза в год. На 2025 год в него входит более 41 тыс. объектов: офисные и торговые помещения, заведения общепита и точки бытового обслуживания.