Багреева: Москва реализовала почти 1000 помещений для бизнеса с начала 2025 года

За первые 3 квартала 2025 года в столице на городских аукционах была продана почти 1 тыс. нежилых объектов, совокупная площадь которых составила более 180 тыс. кв. м. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в течение января-сентября 2025 года на торгах было реализовано 985 нежилых помещений суммарной площадью достигла 182,7 тыс. кв. м.

«Недвижимость в Москве является привлекательным активом, а городские торги — надежным и простым способом приобрести интересный объект для бизнеса. Это подтверждает высокая конкуренция среди участников торгов: в среднем за один лот на аукционе борются 7 предпринимателей. Наибольшей популярностью в январе — сентябре 2025 года пользовались объекты в Восточном административном округе: там реализовали 150 помещений. В Центральном округе реализовано 140 объектов, в Западном — 136, в Северном — 126, в Северо-Восточном — 106», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что подавляющая часть этих помещений имеет свободное назначение, что позволяет разместить или развивать практически любое коммерческое предприятие.

Принять участие в городских торгах можно удаленно: весь процесс осуществляется в онлайн-формате. В качестве витрины для выставляемой на продажу недвижимости выступает Инвестпортал Москвы.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, специальная инвестиционная карта помогает пользователям портала в подборе подходящих объектов. С ее помощью можно оперативно отыскать площадку для бизнеса, отвечающую запросам по местоположению, площади и иным критериям.

«Статистика показывает, что особенно востребованы у предпринимателей помещения на первых этажах. За январь — сентябрь 2025 года было реализовано 576 таких лотов — 58% от общего числа. Также спросом пользуются помещения в подвалах: 226 объектов уже нашли своих владельцев», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что еще 64 помещения, успешно проданные с торгов, являются многоуровневыми.

В разделе Инвестиционного портала «Торги Москвы» размещаются все необходимые сведения о лотах: фото, техническая документация, условия и форма сделки. Там же доступна возможность совершить виртуальный 3D-тур по заинтересовавшим объектам.

Аукционы по аренде и продаже городской недвижимости проводятся на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимо пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Развитие цифровых сервисов для предпринимателей отвечает целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».