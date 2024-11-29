Багреева: Москва обновила перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

В столице исключили 91 объект из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество от кадастровой стоимости. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы. Теперь организации-собственники исключенных из перечня объектов будут обязаны платить имущественный налог за текущий год исходя из средней стоимости, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Также в перечень на 2024 год включили один нежилой объект. Здание начало соответствовать необходимым критериям до 1 января 2024 года, однако сведения о данном объекте поступили уже после формирования перечня.

«Правительство Москвы регулярно актуализирует перечень исходя из изменений в характеристиках объектов в Едином госреестре недвижимости или в результате проверок, проведенных по запросам собственников», — сказала Багреева.

В столице в 2014 году начался перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление имущественного налога исходя из кадастровой стоимости, отражающей реальную стоимость объектов и обеспечивающую справедливость налогообложения. Перечень торгово-офисной недвижимости ежегодно утверждает правительство города, однако он трижды в год корректируется. В текущем году в перечень входят более 37 тыс. объектов — объекты бытового обслуживания, общепита и офисная недвижимость.