Багреева: город обновил перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

В столице 283 объекта исключили из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество от кадастровой стоимости. Решение об этом приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что организации-собственники, которых исключили из перечня, за текущий год будут оплачивать налог на имущество, исходя из среднегодовой стоимости.

В перечень на текущий год включили 1 нежилой объект. Он начал соответствовать необходимым для включения в перечень критериям до 1 января 2024 года, однако сведения о нем поступили лишь после его формирования.

«Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность», — отметила Мария Багреева.

Торгово-офисную недвижимость в столице в 2014 году начали переводить на исчисление имущественного налога от кадастровой стоимости, отражающей реальную стоимость объектов и обеспечивающей справедливые условия налогообложения.

Перечень торгово-офисной недвижимости, налог на имущество для которых исчисляют из кадастровой стоимости, ежегодно утверждает правительство столицы, а потом корректирует три раза за год. В текущем году в перечень входит более 37 тыс. объектов, включая объекты бытового обслуживания, общепита, офисную и торговую недвижимость.