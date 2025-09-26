Багреева: доля свободных офисных площадей в Москве сохраняется на низком уровне

Ключевые тенденции на столичном рынке офисной недвижимости указывают на переход в фазу стабильного равновесия, что обусловлено выравниванием спроса и сдержанными темпами ввода новых коммерческих площадей. По итогам второго квартала 2025 года уровень вакантных площадей составил пять процентов, практически не изменившись по сравнению с показателем первого квартала, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что с 2023 года в Москве на фоне значительной деловой активности наблюдается сокращение свободных офисных площадей

«Однако по итогам второго квартала 2025 года мы видим, что доля свободных офисных площадей в Москве стабилизировалась на низком уровне — она составила пять процентов, сократившись всего на 1,1 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года: в сегменте класса A вакантность уменьшилась на 1,4 процентного пункта, в сегменте B — на 0,7 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, к концу года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,9%, что говорит о тенденции к стабилизации рынка», — пояснила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что ситуация объясняется завершением волны оптимизации площадей со стороны арендаторов.

Цены на аренду также выходят на плато. Средний показатель за квартал увеличился лишь на два процента и достиг 29,2 тыс. рублей за квадратный метр. После рекордного роста в 2024 году темпы закономерно замедлились, что способствует снижению рисков чрезмерного ценового давления на арендаторов и поддержанию текущего уровня вакантности.

Объем сделок по аренде и покупке офисных площадей классов А и B в первом полугодии 2025 года достиг 0,7 млн кв. м, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Эта поправка во многом объясняется эффектом высокой базы предыдущего года. В текущем году активность арендаторов распределяется более равномерно по отраслям: ведущими остаются ИТ и телекоммуникации, профессиональные услуги, добывающая и обрабатывающая промышленность — на их долю в сумме пришлось 57% объема сделок. Это указывает на то, что рынок постепенно переходит от точечных всплесков к устойчивому и сбалансированному развитию.

До конца 2025 года планируется ввести до 600 тыс. кв. м новых площадей, в основном построенных под конкретных заказчиков.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, объемы будущего строительства офисных объектов показывают положительную динамику, что говорит о сохранении привлекательного инвестиционного климата в столице.

«За шесть месяцев текущего года Мосгосстройнадзор оформил 22 разрешения, позволяющих возвести объекты деловой инфраструктуры общей площадью почти 556 тыс. кв. м. За аналогичный период прошлого года было одобрено строительство 16 объектов суммарной площадью свыше 652 тыс. „квадратов“. В настоящее время инвесторы делают ставку на проекты с гибкими планировками и продуманной средой, соответствующие современным „зеленым“ стандартам и оснащенные интеллектуальными инженерными системами», — рассказал Слободчиков.