Багреева: доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до 4,8%

В Москве второй год подряд сокращается доля свободных офисных помещений, что связано с растущим спросом со стороны бизнеса. По данным на первый квартал 2025 года, уровень вакантности достиг 4,8%, обновив минимум с 2018 года, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что сокращение объема свободных офисных площадей продолжается с начала 2023 года. Рост деловой активности в столице увеличивает потребность компаний в новых рабочих пространствах.

«На конец первого квартала уровень вакантности в целом достиг 4,8%, снизившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это минимальный показатель с 2018 года. Особенно заметно сократилась доля свободных помещений класса A — на 4,6 процентного пункта, в сегменте B — на 1,1 процентного пункта», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что, по оценкам аналитиков, к концу 2025 года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,7%.

Рост арендных ставок обусловлен высоким спросом и ограниченным предложением на рынке. К концу марта средняя ставка составила 28,6 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 28%. При этом аренда офисов класса A подорожала на 16%, а в сегменте B — на 23%.

Объем сделок по аренде и покупке офисных площадей за первые три месяца года составил 360 тыс. квадратных метров, оставаясь практически на уровне прошлогоднего показателя. Основными арендаторами и покупателями стали компании из IT и телекоммуникаций, строительной отрасли, сферы профессиональных услуг и производства. На их долю пришлось более 60% от общего объема реализованных площадей.

За январь–март 2025 года в столице введено 35,1 тыс. кв. м офисных помещений, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако, несмотря на активное строительство, спрос по-прежнему опережает предложение. Такая тенденция говорит не только о востребованности современных офисов, но и о потенциале дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости.

Специалисты ожидают, что в 2025 году позитивная динамика на рынке офисной недвижимости сохранится благодаря устойчивому спросу и активному строительству. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 800 тыс. квадратных метров офисных площадей, включая крупные объекты свыше 100 тыс. кв. м.

«В настоящее время в столице возводится свыше 60 деловых объектов общей площадью более 1,6 млн кв. м. На каждом этапе строительства специалисты Мосгосстройнадзора проводят выездные проверки для оценки соответствия выполненного объема работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям», — рассказал руководитель ведомства Антон Слободчиков.

Он добавил, что это позволяет обеспечить надежность и безопасность зданий в процессе их дальнейшей эксплуатации.