B Талдомском округе снесли аварийный жилой дом

Пятиэтажный панельный жилой дом площадью около 3 тыс. кв. метров на улице Карла Маркса в Запрудне Талдомского округа был построен в 60-x гг. прошлого века. Дом был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весной текущего года в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» завершили расселение 60 жилых помещений. Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации. Ha сегодняшний день работы по демонтажу завершены, участок расчищен от строительного мусора.

️Администрацией Талдомского округа рассматриваются перспективы использования освобожденной территории.

Всего в Талдомском округе было выявлено 169 объектов незавершенного строительства. Ha сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 129 объектов, что составляет около 76% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.