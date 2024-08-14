Автопарковку организовали на месте снесенного аварийного дома в Ногинске

В городе Ногинск городского округа Богородский в 1-м Декабрьском переулке снесли расселенный жилой дом № 4А, который был признан аварийным. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный деревянный жилой дом 1958 года постройки общей площадью порядка 380 кв. метров был признан аварийным. В 2023 году в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» проведены процедуры по расселению жильцов 8 квартир, после чего постройка пустовала и разрушалась. Через портал «Добродел» поступали обращения жителей о необходимости проведения работ по сносу аварийного объекта и приведению в порядок прилегающей территории. В результате, сооружение было включено в перечень для ликвидации, в июле этого года завершены работы по демонтажу. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован, на территории выполнено благоустройство», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освобожденном участке администрацией городского округа были проведены работы обустройству плоскостной автомобильной парковки и пешеходных дорожек.

Всего на территории Богородского городского округа выявлено 239 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет 59% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.