Аварийный жилой дом снесли в Шатуре

На улице Войкова в Шатуре ликвидировали расселенный жилой дом № 8/14. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Деревянный многоквартирный жилой дом был построен в 1922 году. Общая площадь одноэтажного строения составляла порядка 217 кв. метров. Основные элементы здания находились в плохом состоянии и были частично разрушены. В связи с моральным и физическим износом постройка была признана аварийной и включена в перечень объектов для ликвидации. В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 3 квартир, затем принято решение о демонтаже. В июле текущего года были завершены работы по сносу и расчистке территории от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией городского округа пока не определен.

Всего на территории городского округа Шатура выявлено 109 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 60 объектов, что составляет 55% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.