Аварийный жилой дом снесли в Шатуре

В подмосковном городе Шатура был ликвидирован расселенный жилой дом № 24. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом был построен в 1929 году. Общая площадь объекта составляла порядка 215 квадратных метров. Основные элементы строения находились в плохом состоянии и были частично разрушены. Здание располагалось в окружении жилой застройки и ухудшало внешний облик территории. Постройка была признана аварийной и включена в перечень для ликвидации. В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 4 квартир, после чего летом этого года были завершены работы по демонтажу аварийного строения и утилизации строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Шатура выявлен 141 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 37 объектов, что составляет 26% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.