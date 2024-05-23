Аварийный жилой дом снесли в Сергиево-Посадском округе

В деревне Репихово Сергиево-Посадского округа в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области был ликвидирован объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 26. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный деревянный жилой дом 1967 года постройки, площадью чуть более 180 кв. метров был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным. После чего администрацией городского округа в рамках региональной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению 4 жилых помещений и принято решение о демонтаже. В марте 2024 года был выполнен снос здания, на сегодняшний день участок свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время администрацией городского округа рассматриваются перспективы использования освобожденного земельного участка.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлен 291 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 209 объектов, что составляет порядка 72% от общего количества.

Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.