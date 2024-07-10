Аварийный жилой дом снесли в Сергиево-Посадском городском округе

В деревне Репихово Сергиево-Посадского городском округе в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области ликвидирован объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 8. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Дом 1957 года постройки — одноэтажный, деревянный, общей площадью чуть более 130 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом здание было признано аварийным и не подлежащим дальнейшей эксплуатации. После чего администрацией городского округа в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению 6 жилых помещений, затем принято решение о демонтаже аварийного здания. Во втором квартале текущего года был выполнен снос объекта, в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено 294 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 214 объектов, что составляет порядка 73% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.