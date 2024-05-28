Аварийный жилой дом снесли в округе Ступино

В Банном переулке округа Ступино завершен снос аварийного многоквартирного жилого дома № 4/10. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный деревянный многоквартирный дом был построен в 1938 году. Его площадь составляла порядка 500 кв. метров. В связи с аварийным состоянием и непригодностью для дальнейшей эксплуатации объект был включен в перечень для ликвидации. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены мероприятия по расселению 8 жилых помещений, после чего весной текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 344 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 272 объекта, что составляет 79% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.