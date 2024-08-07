Аварийный жилой дом снесли в округе Химки

В мкр. Сходня округа Химки на улице Первомайская завершен снос расселенного многоквартирного дома № 25/2. Демонтаж был проведен в рамках масштабной работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилой дом 1951 года постройки — двухэтажный, деревянный, общей площадью чуть более 370 кв. м. Основные элементы конструкций здания находились в ветхом, непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, в связи с чем здание было признано аварийным. В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были проведены мероприятия по расселению 8 жилых помещений», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он также добавил, что на территории отсутствовало ограждение, имелся доступ третьих лиц, также на объекте случился пожар.

«В администрацию городского округа Химки поступали обращения жителей через портал «Добродел» о необходимости сноса аварийного здания. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим демонтажем. В июле текущего года здание было снесено, земельный участок очищен от строительного мусора», — уточнил Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Химки было выявлено 357 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 247 объектов, что составляет почти 70% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.