Аварийный жилой дом снесли в Мытищах

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Мытищи, на улице Селезнева был выявлен и демонтирован аварийный жилой дом № 7, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное здание многоквартирного жилого дома было построено в 1932 году. Общая площадь объекта составляла чуть более 400 квадратных метров. С течением времени критически снизились технические и эксплуатационные показатели деревянного строения. Дом был признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг.». Далее была проведена процедура по расселению жильцов 8 квартир, затем принято решение о сносе здания. В декабре 2024 года демонтаж аварийного объекта был завершен», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Мытищи выявлено 417 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 291 объект, что составляет 70% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.