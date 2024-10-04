Аварийный жилой дом снесли в Егорьевске

В городском округе Егорьевск, в поселке Шувое, на улице Фабричная ликвидировали расселенный жилой дом № 15. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилое одноэтажное деревянное здание 1948 года постройки было признано аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации в связи с физическим и моральным износом конструкций. Его общая площадь составляла порядка 320 квадратных метров. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 4 квартир. Затем объект продолжительное время пустовал и начал разрушаться. Здание располагалось в окружении жилой застройки, представляло угрозу для окружающих и ухудшало внешний облик территории. Аварийный дом был включен в перечень объектов для ликвидации и демонтирован в сентябре текущего года. В настоящее время работы по сносу завершены, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Егорьевск было выявлено 149 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 79 объектов, что составляет 53% от общего количества.

Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.