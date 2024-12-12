Аварийный жилой дом снесли в Богородском округе

В Ногинске на улице Молодежная ликвидировали аварийное здание расселенного жилого дома № 3. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное здание многоквартирного дома было построено в 1952 году. Общая площадь постройки составляла порядка 380 квадратных метров. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в связи с моральным и физическим износом конструкций. Затем были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». После чего аварийная постройка была включена в перечень объектов для ликвидации и демонтирована в ноябре текущего года», — рассказал министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

После сноса территория была расчищена от строительного мусора. Порядок использования освобожденного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории Богородского городского округа было выявлено 270 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 163 объекта, что составляет 60% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.