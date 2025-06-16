Аварийный жилой дом ликвидировали в Талдоме

В Талдомском городском округе, в рабочем поселке Запрудня, на улице Вокзальная ликвидировали аварийный жилой дом № 7. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный многоквартирный дом — деревянный, общей площадью порядка 230 квадратных метров. В результате морального и физического износа строительных конструкций здание утратило эксплуатационную надежность, в связи с чем было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»были проведены мероприятия по расселению жильцов 6 квартир, затем строение включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу были проведены силами администрации Талдомского городского округа в конце прошлого месяца.

На сегодняшний день участок освобожден от аварийной застройки и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Талдомского городского округа было выявлено 179 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет 78% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.