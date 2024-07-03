Аварийный жилой дом ликвидировали в Сергиево-Посадском округе

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в Сергиево-Посадском городском округе был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 5, в селе Жучки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный многоквартирный дом был построен в 1953 году. Его площадь составляла порядка 170 квадратных метров. В связи с аварийным состоянием и непригодностью для дальнейшей эксплуатации, объект был включен в перечень для ликвидации.В мае текущего года был выполнен снос аварийного дома, в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован» — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено 294 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 214 объектов, что составляет 73% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.