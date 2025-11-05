Аварийный жилой барак начали сносить в Кашире

В Кашире, на улице Чичерина, ликвидируют аварийный многоквартирный дом № 47. Жилой объект располагается в северной части города, вблизи железнодорожной станции «Кашира». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный дом барачного типа был построен в 1966 году. Его площадь составляет 1300 квадратных метров. Со временем критически снизились технические и эксплуатационные показатели здания, в результате чего дом был признан аварийным. После расселения 21 жилого помещения в рамках муниципальной адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» строение было включено в перечень объектов для ликвидации.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийного здания.

Работы планируется завершить в декабре текущего года.

Всего на территории городского округа Кашира было выявлено 135 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие с требованиями законодательства 84 проблемных объекта, что составляет 63%от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.