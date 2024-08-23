Аварийный многоквартирный жилой дом снесли в Богородском округе

На территории Московской области ведется масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате данной работы в городе Ногинск, во 2-м Декабрьском переулке был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего жилого дома № 3А. Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.

«Многоквартирный жилой дом 1958 года постройки — двухэтажный, шлакоблочный, общей площадью порядка 430 кв. м располагался в непосредственной близости от жилой застройки. Здание было признано аварийным, после чего в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир. Затем сооружение продолжительное время пустовало и начало разрушаться. Через портал «Добродел» поступали обращения жителей о необходимости проведения работ по сносу аварийной постройки и приведению в порядок прилегающей территории. В результате, дом был включен в перечень объектов для ликвидации и демонтирован в июле текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Богородского городского округа было выявлено 274 проблемных объекта. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 175 объектов, что составляет порядка 64% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.