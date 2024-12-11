Аварийный многоквартирный дом снесли в округе Пушкинский

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в мкр Клязьма города Пушкино, на улице Крыловская был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 67б. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный деревянный жилой дом был построен в 1956 году. Общая площадь постройки составляла чуть более 500 кв. метров. С течением времени ухудшились эксплуатационные показатели здания, снизилась прочность и надежность строительных конструкций. Дом был признан аварийным и подлежащим расселению. В рамках региональной адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по переселению жильцов 12 жилых помещений. Затем здание было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в IV квартале текущего года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован. Порядок использования освобожденного земельного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Пушкинский был выявлен 301 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 202 объекта, что составляет 67% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.