Аварийный многоквартирный дом снесен в подмосковном поселке Запрудня

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в рабочем поселке Запрудня Талдомского городского округа был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 7, на улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Пятиэтажный панельный жилой дом был построен в 60-х годах прошлого века. Площадь здания составляла порядка 3000 квадратных метров. Дом был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным. Весной текущего года в рамках региональной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ была завершена процедура расселения 60 жилых помещений. Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации. В настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день земельный участок расчищен, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Администрацией Талдомского городского округа рассматриваются перспективы использования освобожденной территории.

Всего на территории Талдомского городского округа было выявлено 169 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 129 объектов, что составляет около 76% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.