Аварийный многоквартирный дом снесен в Красноармейске

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в г. Красноармейск на улице Краснофлотская было выявлено и демонтировано аварийное здание многоквартирного жилого дома № 21, сообщает пресс-служба ведомства.

«Двухэтажное, кирпичное здание многоквартирного жилого дома было построено в 1954 году. Его площадь составляла порядка 490 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом объект был признан аварийным и включен в перечень для ликвидации. В рамках муниципальной адресной «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимы мероприятия по расселению 8 жилых помещений. После чего, во втором квартале текущего года произведен снос аварийного здания. В настоящий момент работы по ликвидации завершены, участок освобожден от постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Пушкинский было выявлено 299 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 187 проблемных объекта, что составляет порядка 63% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.