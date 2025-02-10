Аварийные строения сносят в деревне Доршево округа Клин

В горокруге Клин продолжается ликвидация аварийных строений. Сейчас подрядная организация сносит 3 дома в деревне Доршево. В одном из них располагалось общежитие совхоза «Динамо». Два другие использовались как хозпостройки. Демонтаж ветхих строений, в первую очередь, — вопрос безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здания были уже в полуруинированном состоянии: ни дверей, ни окон, частично разрушены стены, поэтому такие работы по сносу были необходимы», — объяснил уполномоченный представитель главы округа Клин по Восточному территориальному округу Павел Плюснин.

Работы по демонтажу ветхих и самовольных строений муниципалитет проводят по всему округу. Только в планах на этот год снести порядка 15 аварийных многоквартирных домов и 10 объектов некапитального строительства.

«Сейчас завершаются работы по демонтажу аварийных сараев, которые были незаконно построены в поселке Майданово возле домов № 14 и 15. Дальше будем демонтировать аварийный дом № 2 на ул. Лысенко и дом № 47 на ул. Коллективная», — рассказала замглавы округа Клин Наталья Писаревская.

Снесут и аварийный дом № 12 в Демьянове. Кстати, демонтируют ветхие строения не только на муниципальных землях. Так, собственник территории в поселке ПМК-8 сейчас разбирает здание на территории бывшего детского лагеря.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.