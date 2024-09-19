Аварийную водонапорную башню снесли в Рузском округе

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Руза демонтировано аварийное здание водонапорной башни, которая располагалась на улице Гладышева, вблизи дома № 1. Об этом сообщает пресс-служб

«Водонапорная башня высотой 18 м была возведена в 60-е годы ХХ века. Объект перестал функционировать и много лет не был задействован в системе централизованного водоснабжения. С течением времени заброшенное гидротехническое сооружение начало разрушаться. Постройка находилась в непосредственной близости от жилой застройки, портила вид населенного пункта и создавала угрозу безопасности населения. Администрацией Рузского городского округа было проведено техническое обследование строения и принято решение о его сносе. В конце лета текущего года были проведены работы по демонтажу, которые в настоящий момент полностью завершены. Земельный участок свободен от аварийного сооружения, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Рузского городского округа было выявлено 204 объекта незавершенного строительства. На сегодня снесено и приведено в соответствие 92 объекта, что составляет 45% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.