Аварийную хозпостройку снесли в ходе реконструкции школы в Коломне

На улице Шилова в Коломне было выявлено и ликвидировано аварийное строение нежилого назначения. Демонтаж был проведен в рамках реализации мероприятий по реконструкции здания МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 400 мест. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Нежилое кирпичное здание находилось на территории образовательного учреждения и ранее использовалось как хозяйственная постройка. Площадь одноэтажного строения составляла порядка 490 квадратных метров. В связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов объект был выведен из эксплуатации и включен в перечень для ликвидации.

Во II квартале текущего года были проведены необходимые работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора.

На освободившейся территории в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2030 годы планируется возведение пристройки учебного блока. В настоящее время ведутся проектные работы. Завершение строительства намечено на 2027 год.

Всего на территории городского округа Коломна выявлено 333 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 216 объектов, что составляет 65% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.

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