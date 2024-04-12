Аварийное здание трансформаторной подстанции снесли в Одинцове

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в городе Одинцово было выявлено и демонтировано аварийное строение нежилого назначения вблизи улицы Каштановая, д. 12, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аварийное инженерное сооружение представляло собой одноэтажную трансформаторную подстанцию общей площадью 100 квадратных метров. Объект располагался в непосредственной близости от многоквартирной застройки. Здание продолжительное время не использовалось и стало разрушаться. Постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. Сооружение было обесточено, после чего весной этого года произведен демонтаж. На сегодняшний день работы по ликвидации завершены, участок освобожден от аварийного строения и очищен от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 972 объекта незавершенного строительства, в том числе 313 аварийных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 765 объектов, что составляет 79% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.