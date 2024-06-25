Аварийное здание снесли в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округа в поселке Мостовик, на улице Лесная было выявлено здание нежилого назначения, находящееся в аварийном состоянии. Заброшенный объект был включен в перечень для ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийное двухэтажное заброшенное здание общей площадью порядка 500 квадратных метров располагалось в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. На прилегающей территории отсутствовало ограждение, имелся свободный доступ третьих лиц. Основные элементы постройки были разрушены, нарушена геометрия несущих конструкций, обрушена кровля. Администрацией Сергиево-Посадского округа было принято решение о ликвидации аварийного объекта, после чего в мае текущего года произведен демонтаж. На сегодняшний день все необходимые работы завершены, участок свободен от полуразрушенного объекта и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено 294 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 209 объектов, что составляет 71% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.