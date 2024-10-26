Аварийное здание бывшей школы снесли в Волоколамском округе

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В Подмосковье снесли еще одно аварийное здание

В подмосковной деревне Ботово Волоколамского округа снесли аварийное здание, сообщили в пресс-службе округа.

Двухэтажное кирпичное здание школы в деревне Ботово на улице Декабриста Муравьева было построено в 1966 году. Площадь постройки составляла около 1800 квадратных метров.

После обследования и по результатом технического состояния строительных конструкций здание признано аварийным и выведено из эксплуатации.

Последние несколько лет здание находилось в заброшенном состоянии, поэтому основные элементы были частично разрушены.

В третьем квартале этого года произведён демонтаж здания. Земельный участок свободен от аварийной постройки и расчищен от строительного мусора.

По данным Мособлархитектуры в Волоколамском городском округе выявлено 124 объекта незавершённого строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 65 объектов, что составляет 52% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.