Аварийное здание бывшего общежития снесли в Подольске

В рамках проведения работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в городе Подольск на улице 2-я Комсомольская был ликвидирован аварийный объект — здание бывшего общежития, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийный объект 1950 года постройки представлял собой одноэтажное здание бывшего общежития. Строение общей площадью порядка 165 квадратных метров располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки. Сооружение было признано аварийным, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. В результате было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и выполнить демонтаж. В IV квартале 2024 года были проведены необходимые работы по сносу аварийной постройки», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от аварийного объекта, строительный мусор утилизирован.

Всего на территории городского округа Подольск было выявлено 326 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 248 объектов, что составляет 76% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.